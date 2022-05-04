Две аварии за 25 минут произошли на кольцевой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии на кольцевой дороге произошло два ДТП за короткий период времени.
Аварии случились в пятницу, шестого мая, на верхнем Чапаевском Кольце в Петрозаводске. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Во время первого ДТП двигавшиеся попутно автомобили задели друг друга. Вторая авария произошла рядом с выездом с кольцевой дороги.
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