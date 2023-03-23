Две автопарковки появятся у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Автотранспорт можно будет парковать у железнодорожного вокзала Петрозаводска на двух площадках по разные стороны железной дороги.

Об этом сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360».

По его словам, одна парковка уже обустроена на участке возле памятника старинному паровозу. Там можно будет разместить 40 автомобилей. Площадка пока не работает, идет тестирование оборудования. Открытие планируется в этом году.

Вторую парковку собираются обустроить с другой стороны железнодорожных путей рядом с пешеходным мостом над железной дорогой.

По словам Щебекина, строительство планируется начать в 2023 году. К парковке построят дорогу от автовокзала. Площадка будет рассчитана на 165 автомобилей.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске построят новую дорогу с парковкой у железнодорожного вокзала за 150 млн рублей.