890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии хозяйка пяти лающих по ночам собак получила штраф 10
25.07.2020 15:30
В Петрозаводске стартовало рейтинговое интернет-голосование по выбору территорий для благоустройства 1
25.07.2020 14:17
Вертолет припарковался на набережной Петрозаводска (ФОТО) 9
25.07.2020 11:56
"Вадовцы" с коронавирусом голодали в районной больнице в Карелии 1
25.07.2020 14:08
Автомобиль улетел в кювет на трассе в Карелии
25.07.2020 14:57
Глава Минздрава Карелии: "Мы стараемся не думать о смерти, сделав эту тему табу"
25.07.2020 13:43

Две бани и гараж загорелись в Карелии

Новости. Происшествия
08:29, 26 Июля 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
Загрузка...

Пожарные накануне тушили возгорание в двух частных банях в поселках, а также воспламенение в гараже в Петрозаводске.

Как сообщили  в региональном Управлении МЧС, в течение суток в поселках Карелии произошло два пожара в частных банях.

Так, 25 июля в 18:14 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Сегежский район, поселок Валдай, ул. Петровская у д. 14. В 18:25 пожар был ликвидирован.

Примерно в это же время, в 18:49 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Олонецкий район, поселок Судалица у д. 3. В 18:58 пожар был ликвидирован.

В Петрозаводске  вечером в субботу, 25 июля загорелся гараж. В 20:24 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в гараже по адресу: ул. Петрова у д. 13-а. В 21:14 пожар ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что ягодники в Карелии сожгли 3 гектара леса. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
19.07.2020, 13:57
Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Чтиво

24.07.2020 13:42
Без политики
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
Долгожданное открытие кинотеатра "Мираж Синема" в ТРЦ Тетрис уже сегодня.
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 32
23.07.2020 09:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»