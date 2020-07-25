Две бани и гараж загорелись в Карелии

Пожарные накануне тушили возгорание в двух частных банях в поселках, а также воспламенение в гараже в Петрозаводске.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в течение суток в поселках Карелии произошло два пожара в частных банях.

Так, 25 июля в 18:14 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Сегежский район, поселок Валдай, ул. Петровская у д. 14. В 18:25 пожар был ликвидирован.

Примерно в это же время, в 18:49 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Олонецкий район, поселок Судалица у д. 3. В 18:58 пожар был ликвидирован.

В Петрозаводске вечером в субботу, 25 июля загорелся гараж. В 20:24 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в гараже по адресу: ул. Петрова у д. 13-а. В 21:14 пожар ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что ягодники в Карелии сожгли 3 гектара леса.