Две частные бани сгорели в Карелии

В Карелии произошло два пожара в банях в садоводческих товариществах.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня в 03:00 загорелась баня в СНТ "Восход" в Пряжинском районе. Пожарные тушили строение около часа.

Накануне вечером, в 20:08, пожарно-спасательные подразделения Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в бане в СНТ "Нигишламбское" в Прионежском районе. В 20:59 пожар был ликвидирован.