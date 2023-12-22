Две иномарки столкнулись лоб в лоб после заноса на окраине Петрозаводска

В ДТП травмы получили пенсионеры - водитель и пассажир.
О дорожной аварии сообщили в ГИБДД карельской столицы.
ДТП произошло в субботу, 23 декабря, в 11.45 в районе дома № 7 по Соломенскому шоссе. Там занесло автомобиль Mazda 27-летней автоледи, в результате чего легковушка столкнулась с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении прямо.
В результате дорожной аварии 78-летний водитель автомобиля Ford и его 73-летняя пассажир получили травмы и были госпитализированы.
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