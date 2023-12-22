Две иномарки столкнулись лоб в лоб после заноса на окраине Петрозаводска

В ДТП травмы получили пенсионеры - водитель и пассажир.

О дорожной аварии сообщили в ГИБДД карельской столицы.

ДТП произошло в субботу, 23 декабря, в 11.45 в районе дома № 7 по Соломенскому шоссе. Там занесло автомобиль Mazda 27-летней автоледи, в результате чего легковушка столкнулась с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате дорожной аварии 78-летний водитель автомобиля Ford и его 73-летняя пассажир получили травмы и были госпитализированы.