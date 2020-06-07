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Две иномарки столкнулись в Карелии – три человека пострадали

Новости. Происшествия
09:38, 08 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП произошло 7 июня в Лахденпохском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 13.30 на 3 км региональной автодороги "Лахденпохья – Сикопохья" 43-летний водитель Renault Duster (жительница Санкт-Петербурга) выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП травмы получили три человека: 54-летний пассажир Renault, 33-летний водитель Volkswagen и 23-летняя пассажирка.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее юный водитель в Петрозаводске устроил ДТП с участием пяти автомобилей.

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