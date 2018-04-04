Две иномарки столкнулись в Петрозаводске, пострадали водители

Водители BMW и Skoda пострадали в ДТП на ул.Варкауса.

По предварительным данным, вечером 3 апреля 27-летний водитель BMW 523 переехал разделительную полосу и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Skoda Rapid, которым управляла 38-летней женщины.

"В результате ДТП оба водителя получили травмы, им назначено амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе ГИБДД Карелии.