Две иномарки столкнулись в Петрозаводске, пострадали водители

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Водители BMW и Skoda пострадали в ДТП на ул.Варкауса.
По предварительным данным, вечером 3 апреля 27-летний водитель BMW 523 переехал разделительную полосу и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Skoda Rapid, которым управляла 38-летней женщины.
"В результате ДТП оба водителя получили травмы, им назначено амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе ГИБДД Карелии.
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