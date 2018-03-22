Две легковушки столкнулись в Сегеже, пострадал человек

Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в городе Сегежа, сообщает ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 21 марта около 14.20 на перекрестке улиц Спиридонова и Строителей 44-летний водитель Toyota Corolla неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2107.

"В результате происшествия пострадала 44-летняя женщина (водитель ВАЗа). Пострадавшей назначено амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе ГИБДД Карелии.