Две иномарки утроили ДТП на шоссе в Петрозаводске (ФОТО)

В результате аварии оба автомобиля серьезно пострадали.

ДТП произошло 20 ноября, в 5:50, на Соломенском шоссе, д.3 в Петрозаводске. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Карелии.

54-летний водитель автомобиля "Nissan" при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Honda".

В результате происшествия машины оказались повреждены.

22-летнему водителю автомобиля "Honda" в БСМП Петрозаводска назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель улетел на "пятнашке" в кювет в Приладожье Карелии.