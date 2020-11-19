Пьяный водитель улетел на "пятнашке" в кювет в Приладожье Карелии

Нетрезвый водитель устроил ДТП в Лахденпохье.

Как сообщается в паблике "Госавтоинспекция Лахденпохья", 19 ноября около дома № 1 по улице Сосновый переулок Лахденпохья 59-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21150" в состоянии алкогольного опьянения, совершил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП водитель не пострадал.

В отношении водителя составлен административный материал. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа 30000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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