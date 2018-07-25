Две легковушки столкнулись перед "зеброй" в Петрозаводске

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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Маршала Мерецкова, в районе пешеходного перехода у дома №6.
Авария случилась утром 24 июля. Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", один автомобиль остановился, пропуская пешехода. Двигавшаяся следом машина наехал на него сзади.
Транспортные средства получили механические повреждения.
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