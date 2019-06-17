09:34, 17 Июня 2019
Две несовершеннолетние девочки попались на краже масла из сетевого магазина Петрозаводска
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Полицейские Петрозаводска раскрыли крупную кражу масла, совершенную подростками, сообщает МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратились представители сетевого магазина. Неизвестные похитили 17 упаковок сливочного масла.
Сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые: две судимые несовершеннолетние девушки.
По версии полицейских, зайдя в магазин, одна из них раскрыла рюкзак, а вторая убрала в него товар. Похищенное девушки продали за 3 тысячи рублей. Ущерб оценивается на 43 рубля больше.
Деньги подозреваемые потратили на личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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