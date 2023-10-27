Две постройки дотла сгорели в Пряжинском районе Карелии

Огнеборцы тушили летнюю кухню и сарай в среду, 1 ноября, в одном из поселков Пряжинского района.

О пожаре сообщили огнеборцы Пряжинского района.

Как рассказали в отряде противопожарной службы, пожар случился в среду, 1 ноября, в 08.05, в поселке Кудама. На место происшествия был направлен личный состав пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района.

Дежурные караулы ПЧ-70 поселка Эссойла и ПЧ-67 поселка Чална ликвидировали огонь в летней кухне и сарае.