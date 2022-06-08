Две селянки с краденой водкой в рукавах попали на камеру в магазине Карелии

В Калевале две женщины вынесли из магазина водку в рукавах, сообщили в МВД Карелии.

Ранее судимая 45-летняя жительница поселка Калевала предложила своей знакомой сходить в магазин, чтобы продолжить вечернее застолье. Из торгового зала приятельницы вышли с двумя бутылками водки, спрятанными в рукавах.

Женщины не знали, что их действия были записаны камерой видеонаблюдения. Просмотрев запись, работники магазина обратились в полицию, а правоохранители установили личности обеих нарушительниц.

Обвиняемые не стали отрицать свою вину. Материалы уголовного дела с обвинением направлены в суд.