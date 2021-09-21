Две семьи в Карелии получат адресную помощь на основании социального контракта

Правительство Карелии адресно окажет финансовую помощь двум семьям — многодетной и с ребенком инвалидом.

На сайте правительства республики появилась информация, что заседание Комиссии при правительстве Карелии под председательством Замглавы Карелии по внутренней политике Игоря Корсакова состоялось в формате видеоконференции. Рассматривался вопросы оказания адресной помощи семьям с детьми, инвалидам и гражданам, находящимся в сложной социальной ситуации.

На заседании комиссии, в состав которой входят как представители органов государственной власти, так и общественных организаций, были рассмотрены документы в отношении 8 семей. В результате было принято коллегиальное решение оказать помощь двум семьям: многодетная семья из Кондопоги получит финансовую помощь на услуги по бурению скважины, семья из Медвежьегорска с ребенком-инвалидом — на приобретение благоустроенной квартиры.

Подробную информацию о порядке заключения социального контракта можно узнать в Отделениях по работе с гражданами ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» по месту жительства и в группе социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club184143954.