Две школы в Петрозаводске готовятся сменить директоров

Власти Петрозаводска объявили конкурсы на замещение должности директора в двух средних школах карельской столицы.

Администрация Петрозаводска объявляет конкурс на замещение должностей директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений "Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Федора Тимоскайнена" и "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО". Об этом информирует сайт городской мэрии.

Квалификационные требования к претендентам: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Документы от желающих будут принимать с 12 июля по 9 августа.

Конкурс будет проведен в два этапа: на первом комиссия рассмотрит документы соискателей, на втором предполагается собеседование.