Две туристки из Тайланда незаконно решили подзаработать на массаже в Петрозаводске

В Карелии подвели итоги второго этапа операции "Нелегал - 2019", сообщает республиканское МВД.

Во время рейдов сотрудники органов внутренних дел проверили объекты пребывания иностранных граждан, места их проживания, организации, привлекающие и использующие труд иностранных граждан.

В итоге, было возбуждено три уголовных дела о фиктивных постановках на учет и регистрациях; выявлено 80 правонарушений.

К примеру, на стройке в Петрозаводске выявлен гражданин центральноазиатской республики, который, несмотря на отсутствие патента, привлекался к трудовой деятельности.

А еще в карельской столице выявлены две гражданки Тайланда, которые оказывали услугу спа-массажа, не имея разрешения на работу при заявленной цели пребывания в стране "туризм". Нарушители-иностранцы и их работодатели привлечены к ответственности.