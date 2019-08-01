Две туристки из Тайланда незаконно решили подзаработать на массаже в Петрозаводске
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В Карелии подвели итоги второго этапа операции "Нелегал - 2019", сообщает республиканское МВД.
Во время рейдов сотрудники органов внутренних дел проверили объекты пребывания иностранных граждан, места их проживания, организации, привлекающие и использующие труд иностранных граждан.
В итоге, было возбуждено три уголовных дела о фиктивных постановках на учет и регистрациях; выявлено 80 правонарушений.
К примеру, на стройке в Петрозаводске выявлен гражданин центральноазиатской республики, который, несмотря на отсутствие патента, привлекался к трудовой деятельности.
А еще в карельской столице выявлены две гражданки Тайланда, которые оказывали услугу спа-массажа, не имея разрешения на работу при заявленной цели пребывания в стране "туризм". Нарушители-иностранцы и их работодатели привлечены к ответственности.
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