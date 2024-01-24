Две улицы экстренно перекроют в центре приладожского города Карелии

В Лахденпохье из-за экстренных дорожных работ перекроют две улицы.

Как «Столице на Онего» сообщили в ЕДДС Лахденпохского района, 26 января перекроют улицы Заходского, от перекрестка с Карла Маркса до отделения банка, и Садовую — у стадиона.



Причина — выполнение срочных дорожных работ. Как объяснили нашему изданию, оттепель вскрыла многочисленные ямы в дорожном покрытии, которые потребовали срочного ремонта.