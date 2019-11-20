Две женщины пытались вынести из магазина в Петрозаводске белье

Ущерб превысил шесть тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Во вторник, 19 ноября, около 23.00 в Петрозаводске неизвестные пытались совершить кражу из гипермаркета.



Две молодые девушки пытались пронести мимокассы товары: одна на сумму 3204 рубля, вторая – 3369 рублей. В числе похищенного продукты, бытовые мелочи и большое количество предметов женского белья.

Задержанные переданы полиции.

Ранее подростки в Питкярантском районе пошли на преступление ради сигарет.