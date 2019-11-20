Две женщины пытались вынести из магазина в Петрозаводске белье

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Ущерб превысил шесть тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Во вторник, 19 ноября, около 23.00 в Петрозаводске неизвестные пытались совершить кражу из гипермаркета.
Две молодые девушки пытались пронести мимокассы товары: одна на сумму 3204 рубля, вторая – 3369 рублей. В числе похищенного продукты, бытовые мелочи и большое количество предметов женского белья.
Задержанные переданы полиции.
Ранее подростки в Питкярантском районе пошли на преступление ради сигарет.
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