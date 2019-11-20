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Новости. Происшествия
14:14, 20 Ноября 2019
фото: © AP Photo/ Anupam Nath

Две женщины пытались вынести из магазина в Петрозаводске белье

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Ущерб превысил шесть тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Во вторник, 19 ноября, около 23.00 в Петрозаводске неизвестные  пытались совершить кражу из гипермаркета.

Две молодые девушки пытались пронести мимокассы товары: одна на сумму 3204 рубля, вторая – 3369 рублей. В числе похищенного продукты, бытовые мелочи и большое количество предметов женского белья.

Задержанные переданы полиции.

Ранее подростки в Питкярантском районе пошли на преступление ради сигарет.

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Комментарии

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кир
2019-11-20 15:59:53
Если задержали, то какие они неизвестные? Фамилии в студию. Слабо? Слабо. Там было советское враньё, теперь - либеральное. Способ выживания нашей цивилизации.
Гость
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