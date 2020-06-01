Движение на федеральной трассе "Кола" остановят на 45 минут

На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге Р-21 "Кола" 2 июня в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 10.00 до 10.45 для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию.