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Движение на федеральной трассе "Кола" остановят на 45 минут

Новости. Общество
17:40, 01 Июня 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге Р-21 "Кола" 2 июня в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 10.00 до 10.45 для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-01 18:17:24
Нг спешите. Мост упал ж/д через реку Кола. :)
Гость
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