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Движение на "Коле" "остановит" 20-метровая яхта

Новости. Общество
13:58, 11 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют 12 августа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Во среду в течение двух часов на трассе "Кола" в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вниз по реке яхты "Хортица" с максимальным высотным габаритом 20.1 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУФКУ УпрдорУпрдор "Северо-Запад" Илья ПузыревскийПузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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