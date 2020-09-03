Движение на "Коле" остановит 27-метровая "Фрея"

Дорогу перекроют 4 сентября в связи с разводкой Ладожского моста, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу, 4 сентября, в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке судна "Фрея" с максимальным высотным габаритом 27,8 метра представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.