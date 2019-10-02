Движение на "Коле" перекроют на 45 минут из-за яхты

На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост, сообщает Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 3 октября 2019 год в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Как сообщает начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский, с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке яхты "Lady Dana 44" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.