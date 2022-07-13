Движение на «Коле» в сторону Карелии снова перекроют для прохода яхты под разводным мостом

Ладожский мост на трассе «Кола» снова разведут для прохода судов, в результате движение транспорта будет полностью перекрыто.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мост разведут на участке трассы рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Это произойдет 26 июля с 00.25 до 01.10.

В это время под мостом пройдут моторная яхта и судно ВМФ.