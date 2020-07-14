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Движение на мосту через реку Деревянка в Карелии закроют на два часа

Новости. Общество
16:13, 15 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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16 июля мост через реку Деревянка автодороги А-215 будет закрыт для проведения ремонтных работ, сообщили в Упрдор "Кола".

Движение по мосту через реку Деревянка км 130+711 автодороги А-215 "Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску" будет временно закрыто 16 июля с 21:00 до 23:00 для всех видов транспорта.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, либо воздержаться от поездки в данном направлении в указанное время", - говорится в сообщении в Упрдор "Кола".

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