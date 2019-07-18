Движение на трассе "Кола" ограничат из-за разведения моста

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В связи с разводкой моста 19 июля будет перекрыто движение на 236-м километре федеральной автодороги "Кола".
Как сообщает ФКУ Упрдор "Кола", 19 июля для пропуска негабаритного судна будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км автодороги "Кола" с 8.50 до 10.50.
Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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