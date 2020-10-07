Движение на трассе "Кола" остановит 23-метровый "Петр-I"

Федеральную трассу "Кола" перекроют 8 октября в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В четверг, 8 октября, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе "Кола".

"В период с 08:50 до 10:50 для прохода вниз по реке яхты "Петр-1" с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.