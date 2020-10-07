890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 3
Сегодня 11:05
Еще 66 человек заразились в Карелии коронавирусом 6
Сегодня 08:56
Микроавтобус сбил семилетнюю девочку на темной улице в Петрозаводске 25
Сегодня 09:36
Вице-премьер Карелии не заметил, как переболел коронавирусом 7
Сегодня 13:30
Глава Карелии рассказал, как пенсионер в Беломорске стал бизнесменом 6
Сегодня 07:15

Движение на трассе "Кола" остановит 23-метровый "Петр-I"

Новости. Общество
18:40, 07 Октября 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Загрузка...

Федеральную трассу "Кола" перекроют 8 октября в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В четверг, 8 октября, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе "Кола".

"В период с 08:50 до 10:50 для прохода вниз по реке яхты "Петр-1" с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Чтиво

Сегодня 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 3
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»