Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Движение на трассе «Кола» перекроют ночью на час

Новости. Общество
18:20, 27 Сентября 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Новости партнеров

Федеральная трасса Р-21 «Кола» встанет на час из-за ремонта моста, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В ночь с 27 на 28 сентября в течение одного часа будет полностью перекрыто движение транспорта на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в Кировском районе Ленинградской области.

«В рамках производства аварийно-восстановительных работ на деформационном шве, на мосту через реку Нева (Ладожский мост) расположенного на 40 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», в период с 00:00 до 01:00 будет производиться технологическая разводка моста. Движение автомобильного транспорта в этот период будет полностью перекрыто», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данный момент на Ладожском мосту продолжаются работы по восстановлению конструкции деформационного шва. Перекрыта одна из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга (правая), установлены временные знаки, водоналивные барьеры, сигнальные фонари, скорость ограничена до 40 км/ч.

Срок окончания работ запланирован на 11 октября.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перерыв движения составит не более одного часа», - добавил Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии

Аналитика

Сегодня 14:09
Капитал
Дают – бери! Государство выделяет деньги самозанятым на льготных условиях
Самозанятые жители Карелии начали получать льготные микрозаймы в государственном  Фонде по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания).
Лучшее из возможного, чтобы суставы двигались свободно и без боли!
24.09.2021 16:37
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги 7
24.09.2021 13:12
Уровень бедности «отвязали» от цен 10
24.09.2021 10:11
Дмитрий Фабрикантов: «Мы будем продолжать» 15
23.09.2021 15:21
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:08
Без политики
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
Пандемия, ударившая по бизнесу еще в прошлом году, одновременно открыла перед ним новые возможности.
На острие офтальмологии
24.09.2021 10:00
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»