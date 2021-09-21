Движение на трассе «Кола» перекроют ночью на час

Федеральная трасса Р-21 «Кола» встанет на час из-за ремонта моста, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В ночь с 27 на 28 сентября в течение одного часа будет полностью перекрыто движение транспорта на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в Кировском районе Ленинградской области.

«В рамках производства аварийно-восстановительных работ на деформационном шве, на мосту через реку Нева (Ладожский мост) расположенного на 40 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», в период с 00:00 до 01:00 будет производиться технологическая разводка моста. Движение автомобильного транспорта в этот период будет полностью перекрыто», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данный момент на Ладожском мосту продолжаются работы по восстановлению конструкции деформационного шва. Перекрыта одна из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга (правая), установлены временные знаки, водоналивные барьеры, сигнальные фонари, скорость ограничена до 40 км/ч.

Срок окончания работ запланирован на 11 октября.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перерыв движения составит не более одного часа», - добавил Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.