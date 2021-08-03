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Движение на трассе «Кола» теперь полностью перекроют в четверг

Новости. Общество
17:40, 04 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Ранее запланированную разводку Ладожского моста на 4 августа снова перенесли, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями суда не успевают подойти ко времени ранее запланированной разводки моста. В связи, с чем разводка Ладожского моста, запланированная на 4 августа в период с 15:00 до 15:45 перенесена по просьбе судовладельца. Новая дата и время разводок моста через реку Нева запланированы на 5 августа в период с 01:00 до 01:45 и с 15:00 до 15:45. Просим участников дорожного движения учесть данную информацию при планировании маршрутов следования» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) планировали перекрыть движение сначала 3 августа, а затем из-за непогоды перенесли срок разводки мост на 4 августа.

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