Движение на трассе "Кола" в Карелии перекроют

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи со взрывными работами, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение для всех видов транспорта будет временно закрыто на участке "Капитальный ремонт автодороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия км 725 — км 772" в Карелии в связи с проведением буровзрывных работ:

6 июля 2020 года с 15:00 до 18:00 на участке км 756 — км 757;

7 июля 2020 года с 15:00 до 18:00 на участке км 757 — км 758;

8 июля 2020 года с 15:00 до 18:00 на участке км 757 — км 758;

9 июля 2020 года с 15:00 до 18:00 на участке км 757 — км 758.

Ранее сообщалось, в центре Петрозаводска запретят остановку транспорта в ночные часы.