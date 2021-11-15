Движение на трассе «Кола» в Карелии затруднено из-за ДТП с большегрузом

Упрдор «Кола» предупреждает водителей о сложной дорожной обстановке на участке трассы Р-21 в Кондопожском районе.

По сообщению Упрдор «Кола», на 598-м километре трассы Р-21 в Кондопожском районе временно затруднено движение для всех видов транспорта. Причина осложнения проезда — последствия Д. П. На данном участке большегруз уходил от столкновения с другим автомобилем и съехал в кювет. Движение организовано в реверсивном режиме.

«Просим водителей учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными», — предупреждают в Упрдор «Кола».