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Движение на трассе «Кола» в Карелии затруднено из-за ДТП с большегрузом

Новости. Происшествия
09:16, 20 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Упрдор «Кола» предупреждает водителей о сложной дорожной обстановке на участке трассы Р-21 в Кондопожском районе.

По сообщению Упрдор «Кола», на 598-м километре трассы Р-21 в Кондопожском районе временно затруднено движение для всех видов транспорта. Причина осложнения проезда — последствия Д. П. На данном участке большегруз уходил от столкновения с другим автомобилем и съехал в кювет. Движение организовано в реверсивном режиме.

«Просим водителей учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными», — предупреждают в Упрдор «Кола».

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