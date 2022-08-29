Движение ограничат на нескольких улицах в городе Карелии из-за дня рождения района

В воскресенье изменится схема движения транспорта в Медвежьегорске из-за массовых мероприятий в честь 95-летия района.

В воскресенье, 4 сентября, Медвежьегорский район отмечает 95 лет со дня своего образования. В этот день запланированы праздничные мероприятий на площади Кирова и около Дома культуры, сообщили в официальном паблике муниципалитета.

Из-за массовых мероприятий 4 сентября с 12:00 до 21:30 будет ограничено движение по следующим муниципальным дорогам: ул. Дзержинского (заезд на подъездную дорогу жилого дома ул. Дзержинского, 19/2 с федеральной трассы Вологда-Медвежьегорск (со стороны пенсионного фонда и со стороны отделения почтовой связи); заезд на ул. Ленина со стороны федеральной трассы Вологда-Медвежьегорск), ул. Ленина (от танка Т-34 до ул. Дзержинского (выезд на федеральную трассу Вологда-Медвежьегорск).

В администрации района просят жителей и гостей города быть внимательными и выбирать другие транспортные пути.

Ранее сообщалось, в сентябре схема движения изменится на Кукковке в Петрозаводске.