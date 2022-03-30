Движение ограничат на трассе «Кола» из-за ремонта моста

На Ладожском мосту в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» на неделю перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга, сообщили в Управдор «Северо-Запад».

В Кировском районе Ленинградской области, на мосту через реку Нева, на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия) будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на неразводном пролетном строении Ладожского моста, будет поочерёдно перекрываться одна из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. В направлении Мурманска ограничений вводиться не будет», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы на мосту будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в период с 4 по 11 апреля 2022 года, в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» — добавил Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.