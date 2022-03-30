Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Сегодня 14:43
Шойгу: Призывники не будут направляться ни в какие горячие точки
Сегодня 00:10
Как вы оцениваете работу мэра и администрации Петрозаводска? (ОПРОС)
Сегодня 06:40
Житель Карелии воткнул нож в шею знакомого, когда увидел свою жену с ним в ванне
Сегодня 07:20

Движение ограничат на трассе «Кола» из-за ремонта моста

Новости. Общество
18:00, 30 Марта 2022
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Новости партнеров

На Ладожском мосту в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» на неделю перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга, сообщили в Управдор «Северо-Запад».

В Кировском районе Ленинградской области, на мосту через реку Нева, на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия) будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на неразводном пролетном строении Ладожского моста, будет поочерёдно перекрываться одна из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. В направлении Мурманска ограничений вводиться не будет», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы на мосту будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в период с 4 по 11 апреля 2022 года, в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» — добавил Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
27.03.2022, 14:28
«Ценники меняем каждый день»: в магазинах Петрозаводска растут цены почти на все

Чтиво

Сегодня 15:22
Без политики
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.