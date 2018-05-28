Движение по дороге до Лососинного будет затруднено до 1 июня

С 28 мая движение транспорта на участке дороги "Петрозаводск - Лососинное" будет затруднено.

Петрозаводское ДРСУ сообщает, что 28 мая с 09.00 на участке автомобильной дороги "Петрозаводск – Лососинное" от АЗС до улицы Чистой начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия дороги.

Работы продолжается до 1 июня.

В связи с проведением работ движение транспорта будет затруднено.