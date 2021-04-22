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Федеральную трассу в Карелии перекроют из-за строительства высоковольтной линии

Новости. Общество
10:00, 23 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В связи с работами по строительству высоковольтной линии с 26 по 29 апреля движение по трассе «Кола» в Прионежском районе будет несколько раз перекрываться.

В связи с выполнением работ по строительству высоковольтной линии, с 26 по 29 апреля, движение по трассе «Кола» между деревнями Вилга и Половина в Прионежском районе будет периодически перекрываться.

Трасса будет перекрываться с 15-00 до 16-00, 3 раза по 10 минут.

МВД рекомендует водителям заранее продумывать маршрут с учетом вероятной остановки.

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