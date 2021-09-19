Движение по трассе «Кола» будет остановлено 22 сентября

Из-за разводки моста через Неву утром 22 сентября на трассе «Кола» будет на 45 минут перекрыто движение автотранспорта.

По сообщению ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на трассе «Кола» 22 сентября в течении 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В связи с задержкой судов, ранее запланированная на 21 сентября разводка Ладожского моста через реку Нева перенесена на 22 сентября в период с 10.00 до 10.45. На период прохода по реке барже — буксирного состава движение автомобильного транспорта на километре 40 федеральной дороги Р-21 „Кола“, в районе деревни Марьино Кировского района Ленинградской области будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста будет производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.