Движение по трассе "Кола" в Сегежском районе будет перекрыто в начале августа

Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе Карелии закроют для проведения буровзрывных работ.

В связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта км 725 — км 772 автодороги Р-21 "Кола" будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в период с 14:00 до 17:00.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Кола", трасса будет перекрыта в Сегежском районе на следующих участках:

05 августа – на участке с 744 по 746 км;

06 августа – на участке с 762 по 763 км;

07 августа — на участке с 761 по 762 км;

08 августа — на участке с 764 по 765 км;

09 августа — на участке с 771 по 772 км.