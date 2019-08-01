16:09, 01 Августа 2019
Движение по трассе "Кола" в Сегежском районе будет перекрыто в начале августа
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Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе Карелии закроют для проведения буровзрывных работ.
В связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта км 725 — км 772 автодороги Р-21 "Кола" будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в период с 14:00 до 17:00.
Как сообщает ФКУ Упрдор "Кола", трасса будет перекрыта в Сегежском районе на следующих участках:
05 августа – на участке с 744 по 746 км;
06 августа – на участке с 762 по 763 км;
07 августа — на участке с 761 по 762 км;
08 августа — на участке с 764 по 765 км;
09 августа — на участке с 771 по 772 км.
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