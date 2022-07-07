Движение транспорта ограничат из-за ремонта ж/д переезда на выезде из Петрозаводска

Ремонт железнодорожного переезда планируется в Петрозаводске на автодороге, связывающей районы Южная Промзона и Птицефабрика.

Об этом сообщили в администрации города.

На первом железнодорожном пути на проезде Строителей собираются проводить укладку нового настила. Проезд автотранспорта будет организован по одной полосе, там появится реверсивное движение.

Работы будут проводиться в ночь с 13 на 14 июля, с 22.20 до 04.00.