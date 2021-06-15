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Движение в старом районе Петрозаводска перекроют в июле

Новости. Общество
12:35, 16 Июня 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

В петрозаводском районе Зарека перекроют движение для проведения ремонта дорог и коммунальных сетей.

В июле АО «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода на улице Луначарского. Ориентировочно с 1 по 31 июля на участках автодороги между набережной Гюллинга и улицей Радищева будут перекрывать проезд транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Строительно-монтажные работы на коммунальных сетях будут синхронизированы с обновлением проезжих частей и тротуаров, заявляют городские власти. АО «АБЗ-Дорстрой» приступит к ремонту улицы Луначарского (от Фаддеевской улицы до улицы Радищева) по окончанию реконструкции водопровода.

«Всего в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ на 2021–2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них. Синхронизация мероприятий с работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях запланирована на улицах Луначарского, „Правды“, Октябрьском проспекте и других объектах», — заключили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что проезд к стадиону «Спартак» в Петрозаводске перекроют.

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