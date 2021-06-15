Проезд к стадиону «Спартак» в Петрозаводске перекроют

Временные ограничения связаны с обеспечением безопасности при проведении мероприятий в рамках Всероссийского Олимпийского дня.

20 июня, в воскресенье, с 9 до 14 часов изменится схема движения транспорта возле центрального республиканского стадиона «Спартак». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Будет запрещён въезд на Конюшенную улицу (со стороны улицы Герцена) и на Футбольную аллею (со стороны улицы Антикайнена).

Ограничения установят для обеспечения безопасности на время проведения VI Детской олимпиады «Маленький чемпион». Спортивное мероприятие пройдёт в рамках Всероссийского Олимпийского дня.

Ранее сообщалось, что в Карелии реконструируют республиканский стадион «Спартак»