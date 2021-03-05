Движение восстановили на подъезде к Петрозаводску, где столкнулись грузовики

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП на объездной дороге под Петрозаводском.
По информации ГИБДД Карелии, авария произошла в 8:30 на 6 км трассы "Подъезд к Петрозаводску" в Прионежском районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN совершил наезд на впереди стоящий на проезжей части грузовой автомобиль Volvo.
Медицинская помощь водителям не потребовалась, водители не пострадали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники ДТП.
Движение на трассе восстановлено.
Ранее сообщалось, жесткое ДТП полностью перекрыло въезд в Петрозаводск.
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