Двое детей попали в больницу после ДТП в Кондопожском районе

В Кондопожском районе Карелии сегодня утром произошла серьезная авария – двое детей госпитализированы в больницу в Петрозаводск.

Как сообщили в Управлении ГИБДД Карелии, в воскресенье, 30 декабря в 9.30 утра на 464 км федеральной автодороги "Кола" в Кондопожском районе при столкновении двух автомобилей – Audi и Toyota Camry - пострадали мальчик 10 лет и 14 - летняя девочка (жители Тульской области). Дети госпитализированы в Петрозаводск.

Обстоятельства аварии уточняются. По факту ДТП проводится проверка.