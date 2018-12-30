Двое детей попали в больницу после ДТП в Кондопожском районе

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В Кондопожском районе Карелии сегодня утром произошла серьезная авария – двое детей госпитализированы в больницу в Петрозаводск.
Как сообщили в Управлении ГИБДД Карелии, в воскресенье, 30 декабря в 9.30 утра на 464 км федеральной автодороги "Кола" в Кондопожском районе при столкновении двух автомобилей – Audi и Toyota Camry - пострадали мальчик 10 лет и 14 - летняя девочка (жители Тульской области). Дети госпитализированы в Петрозаводск.
Обстоятельства аварии уточняются. По факту ДТП проводится проверка.
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