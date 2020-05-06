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Двое граждан, прибывших в Петрозаводск из других регионов, нарушили режим самоизоляции

Новости. Общество
13:03, 07 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Прибывших в Карелию из других регионов регистрируют и обязуют выполнять требования, введенные в связи с распространением коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Полиция вместе с сотрудниками городской администрации проверили по адресам, указанным в анкетах, соблюдение приезжими установленного режима.

Так, в течение последних суток было опрошено 470 человек, в том числе – 269 прибывших из других регионов и 201 проживающий совместно.

Было составлено два протокола о нарушении режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что на ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19.

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Комментарии

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новый
2020-05-07 13:11:46
Всех на баржу и возле Ивановских островов на якорную стоянку. Хватит уже церемониться.
Гость
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