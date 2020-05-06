Двое граждан, прибывших в Петрозаводск из других регионов, нарушили режим самоизоляции

Прибывших в Карелию из других регионов регистрируют и обязуют выполнять требования, введенные в связи с распространением коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Полиция вместе с сотрудниками городской администрации проверили по адресам, указанным в анкетах, соблюдение приезжими установленного режима.



Так, в течение последних суток было опрошено 470 человек, в том числе – 269 прибывших из других регионов и 201 проживающий совместно.



Было составлено два протокола о нарушении режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что на ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19.