Двое курсантов, вернувшихся в Карелию из Москвы и Петербурга, заразились коронавирусом

Один житель Карелии учился в академии Санкт-Петербурга, а второй зараженный приехал из военного института в Москве, где была вспышка коронавируса.

На этой неделе два курсанта вернулись в Карелию на каникулы, и у обоих был обнаружен COVID-19, сообщил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Один после окончания учебного года в академии Санкт- Петербурга приехал в Муезерский район. Дома ему выделили отдельную комнату, все контакты с родными и друзьями он ограничил. У курсанта взяли тест на коронавирус, и он оказался положительным. Ни у кого из его близких коронавирус пока не подтвердился, отметил глава Карелии.

"Второй курсант родом из Петрозаводска. В военном институте в Москве, где он учится, была вспышка коронавируса. Дома молодого человека ждали родители и еще 9 братьев и сестер. У многодетной семьи не было возможности выделить отдельную комнату или снять жилье, чтобы старший сын мог дождаться окончания карантина. При этом и рисковать здоровьем остальных детей тоже было нельзя. Но из любой ситуации всегда есть выход. Мама обратилась к детскому омбудсмену Геннадию Сараеву, он – к председателю оперативного штаба по коронавирусу Игорю Корсакову. В результате парня разместили в обсерваторе в гостинице "Маски". И эти меры предосторожности не оказались излишними: тест на коронавирус у него показал положительный результат", – написал Парфенчиков.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 284 человека.