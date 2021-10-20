Двое мужчин пытались вынести в карманах курток стройматериалы из магазина в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали петрозаводчан, пытавшихся пронести мимо кассы строительные материалы.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в понедельник, 18 октября, в строительном магазине Петрозаводска сработала тревожная кнопка. На место прибыла группа задержания отдела вневедомственной охраны. Представитель охраны магазина рассказал, что двое неизвестных пронесли мимо кассы стройматериалы стоимостью свыше 5000 рублей. Мужчины спрятали товар в карманы курток и в сумку. Нарушителями оказались 46-летний и 51-летний жители столицы Карелии. Злоумышленников передали полиции.

Еще одна попытка хищения была зарегистрирована в этот же день в одном из городских гипермаркетов. Росгвардейцы выяснили, что 51-летняя петрозаводчанка попыталась незаметно пронести мимо кассы косметические средства. Женщину задержали и доставили в участковый пункт полиции.

Ранее сообщалось, росгвардейцы разняли драку у магазина в райцентре Карелии.