Двое петрозаводчан стали жертвами мошенников в один день

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Молодая женщина и пенсионер доверились мошенникам и назвали реквизиты своих банковских карт, сообщили в МВД Карелии.
К работнице одной из организаций города поступил телефонный звонок. Якобы сотрудник службы безопасности банка сообщил о списании денег. После этого он узнал реквизиты карты и перевел со счета 33-летней петрозаводчанки 14,5 тысяч рублей.
В тот же день полицейские приняли заявление от 78-летнего петрозаводчанина. Он также ответил на телефонный звонок с незнакомого номера. Поверил собеседнику, который представился сотрудником безопасности банка, и лишился 16 тысяч рублей.
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