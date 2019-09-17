Двое петрозаводчан стали жертвами мошенников в один день

Молодая женщина и пенсионер доверились мошенникам и назвали реквизиты своих банковских карт, сообщили в МВД Карелии.

К работнице одной из организаций города поступил телефонный звонок. Якобы сотрудник службы безопасности банка сообщил о списании денег. После этого он узнал реквизиты карты и перевел со счета 33-летней петрозаводчанки 14,5 тысяч рублей.

В тот же день полицейские приняли заявление от 78-летнего петрозаводчанина. Он также ответил на телефонный звонок с незнакомого номера. Поверил собеседнику, который представился сотрудником безопасности банка, и лишился 16 тысяч рублей.