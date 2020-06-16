Двое пьяных подростков в Карелии сели за руль повторно

С начала года в Карелии зарегистрировано 189 нарушений правил дорожного движения с участием юных водителей, сообщили в ГИБДД.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, с начала года в республике произошло 5 ДТП с водителями, не имеющими права управления транспортными средствами и не достигшими 18 лет. При этом в трех ДТП инспекторы ГИБДД усматривают вину юных водителей.

В этом году установлено 189 нарушений, допущенных подростками, севшими за руль. Треть из них составляет управление транспортом без прав. В 11 случаях автомобиль не был зарегистрирован, а в 10 случаях не была оформлена обязательная страховка.

Кроме этого, несовершеннолетние водители допустили такие тяжкие нарушения ПДД как управление в состоянии алкогольного опьянения. Причем двое подростков сели за руль в состоянии опьянения повторно.



Так, 13 июня инспекторы ГИБДД Карелии в поселке Заозерье остановили автомобиль "ВАЗ", за рулем которого находился 16-летний водитель. На нарушителя в присутствии законного представителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Также выяснилось, что у подростка не было прав, и на машину не была оформлена страховка. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.



В ГИБДД Карелии напомнили, что в случае задержания несовершеннолетнего водителя, транспортное средство отправляется на штрафную стоянку, а материалы передаются в территориальную административную комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении родителей несовершеннолетнего выносятся материалы об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения их ребенком.