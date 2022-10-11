Двое подростков ограбили магазин на севере Карелии

В Сегежском районе несовершеннолетние убежали из магазина, прихватив алкоголь.

Двое подростков 15 и 16 лет стали фигурантами уголовного дела. Они подозреваются в грабеже, рассказали в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в августе двое подростков, находясь в торговом зале магазина в Сегежа, открыто похитили алкогольную продукцию и скрылись с места преступления.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины, способствовавшие его совершению несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, рецидивист ответил в суде за попытку сбежать из магазина с ящиком помидоров.