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Двое водителей в Петрозаводске рисковали жизнью детей

Новости. Общество
09:06, 17 Марта 2022
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Сотрудники ГИБДД накануне остановили двух водителей, нарушивших правила перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Автоинспекторы Петрозаводска накануне проверили правила перевозки детей возле школы № 26 и детского сада № 91.

Кроме сотрудников ГИБДД, в мероприятии приняли участие юные инспекторы движения школы № 26 и родительский патруль. Школьники раздавали тематические листовки и призывали водителей быть внимательными на дорогах.

В ходе проверки автоинспекторы пресекли два нарушения правил перевозки детей. В одном случае четырехлетний ребенок перевозился на переднем кресле автомобиля без удерживающего устройства, в другом — двое детей 7 и 8 лет не были пристегнуты ремнями безопасности и перевозились без автокресла.

Нарушителей ожидает штраф в размере 3 тысяч рублей.

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