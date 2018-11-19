Двое жителей Карели под покровом ночи свершили преступление

В Пудожском районе двое местных жителей украли дорогой лодочный мотор весом 80 кг, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу, 16 ноября, в полицию Пудожского района обратился представитель одного из учреждений районного центра. Заявитель сообщил, что с лодки, принадлежащей юрлицу, похищен мотор стоимостью 90 тысяч рублей.

В дежурные сутки в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, 31-летнего и 34-летнего местных жителей. По версии следствия, граждане знали, что лодка находится на неохраняемой территории.

Ночью, взяв из дома тележку, они сняли 80-килограммовый мотор, довезли его до своего двора, а затем спрятали в сарае.

Впоследствии мужчины планировали сбыть похищенное имущество, но не успели, были установлены оперативниками.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.